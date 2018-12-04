لبنان | بري.. “ولا وكلمة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 08:14 صباحاً - يقال إن زواراً نقلوا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى سؤاله عن رأيه بأحداث الجاهلية رَفْضه رفضاً قاطعاً التعليق عليها “ولو ‏بكلمة واحدة‎”. المصدر المستقبل Loading...

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