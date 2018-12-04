لبنان | السفارة السعودية تنفي ادعاء وهاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 08:14 صباحاً - نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان في بيان نشرته “تويتر” موضحة التالي: “ادعاء رئيس حزب التوحيد وئام وهاب بأنّ دبلوماسياً سعودياً طلب من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتوجه إلى منطقة الجاهلية نهار السبت الفائت، مؤكدةً على أنّ “الغايات الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع”، ومشددةً في الوقت عينه على حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان واستقراره. المصدر تويتر Loading...

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