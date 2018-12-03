لبنان | منخفض جوي قوي مع انخفاض كبير على درجات الحرارة.. وعواصف ثلجية قادمة إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 دجنبر 2018 04:56 مساءً - يتمركز منخفض جوي فوق قبرص و سيؤثر على لبنان الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد بفعالية متفاوتة.

اندفاع كتلة هوائية باردة عبر جنوب اليونان و ستشكل منخفض جوي فوق قبرص يؤثر على لبنان والمنطقة بمنخفض جوي يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد التي ستسبب مع طقس بارد و إنخفاض كبير على درجات الحرارة و أمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق و رياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها ٦٠ كلم في الساعة وثلوج تصل على ارتفاع 1800 متر.

تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة والطقس هذا الأسبوع:

الثلاثاء 4-12: طقس غير مستقر مع انخفاض كبير على درجات الحرارة مع هطول امطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق فيما مناطق تشهد امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وتساقط لحبات البرد خاصة على السواحل ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٦٠ كلم في الساعة مع بعض الانفراجات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وتتحول الأجواء الى باردة ليلاً.

الأربعاء 5-12:طقس غير مستقر مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة مع هطول امطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق فيما مناطق تشهد امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وتساقط لحبات البرد خاصة على السواحل ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٦٥ كلم في الساعة مع بعض الانفراجات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر مع أجواء باردة ليلاً.

الخميس 6-12: طقس غير مستقر مع استقرار على درجات الحرارة تهطل امطار رعدية متفرقة غزيرة أحياناً في بعض المناطق ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٦٠ كلم في الساعة مع بعض الانفراجات الواسعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر مع أجواء باردة ليلاً.

الجمعة 7-12: طقس غير مستقر مع استقرار على درجات الحرارة تهطل امطار رعدية متفرقة غزيرة أحياناً في بعض المناطق ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٦٠ كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتتحول الأجواء الى باردة ليلاً.

السبت 8-12: طقس غير مستقر مع استقرار على درجات الحرارة تهطل امطار رعدية متفرقة غزيرة أحياناً في بعض المناطق ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٦٠ كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر مع أجواء الى باردة ليلاً.

الأحد9-11: طقس غير مستقر مع استقرار على درجات الحرارة تهطل امطار رعدية متفرقة غزيرة أحياناً في بعض المناطق ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٦٠ كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر مع أجواء الى باردة ليلاً.

هناك سلسلات منخفصات وعواصف ثلجية من الممكن ان تضرب لبنان في الفترة المقبلة استعدوا.

الخرائط ترسم شيئ جميل وكبير لشهر كانون الاول.

‎هذه النشرة من صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك و مشرف الصفحة “جيمي مراد” و تحرير راديو صوت بيروت انترناشونال.

‎سنعمل بشكل دوري لنشر أي جديد عن حالة الطقس المقبلة على لبنان.