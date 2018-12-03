لبنان | وئام وهاب: المشنوق طلب من إيران 5 ملايين دولار لأجل قيادة ومسك السنة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 دجنبر 2018 04:56 مساءً - قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ “للمشنوق عندما كنا نذهب الى الشام بعد استشهاد الحريري، لا تدفعني للحديث عن رأيك الحقيقي بسعد الحريري وطلبك 5 ملايين دولار بهدف قيادة السنة في لبنان”.

مشدداً ” أتأسّف اليوم بأن الوزير نهاد المشنوق أطلق أحكام مسبقة وحاول تغطية الجريمة لذلك أقول له تذكّر عندما كنا نلتقي بمكتب علي المملوك وأتمنى لو لم توصلني إلى هذا الكلام”.

وأضاف: “أتمنى أن لا أصل إلى مكان أقول فيه رأيك الحقيقي وما كنت تتكلم عنه”. مشيراً أن “من بعد استشهاد الحريري حتى عام ٢٠١١ بقي المشنوق يزور سوريا”. لافتاً أن “التواصل بين المشنوق وسوريا انقطع مع اندلاع الحرب السورية وحاول المشنوق طرح نفسه بديلاً عن الحريري”.

وتابع: “رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ فار من العدالة في ​السعودية​ وتركيا وليس انا”، لافتا الى أنه “تحدثت عن سعد الحريري في حلقة تلفزيونية واتهمته بالفساد وحملت على علاء الخواجة الذي طلب رأسي من سعد الحريري والا سيوقف التمويل عنه”.

وفي حديث لبرنامج هلق شو على قناة الجديد كشف وهاب أنه “سنتقدم غدا بشكوى شخصية بتهمة القتل العمد ضد المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وستكون هناك مفاجأة قضائية من العيار الثقيل وانا اتشرف بأن اكون تحت سقف القانون والدولة واتشرف بالدخول الا مكتب اي قاضي في الدولة”، مشيرا الى أن ” المحامين سيطالبون بتنحية ​القاضي سمير حمود​”.

وسأل وهاب:” متى تكلّمت عن أهل السنّة ؟ قلت أن الحريري ليس أب السنّة وإلا لما ترك ​المقاصد​ تذهب نحو الإفلاس ولما حلّ شركات وموظفين، السنّة أصبحوا في عرمون وبشامون لا يملكون مقبرة حتى”، مضيفا :”الأب لا يترك أولاده جائعين وهو متخم، وبي السنة لا يترك آلاف المظلومين بالسجون”.

وراى وهاب أن “اللواء عثمان لا يستحقّ أن يؤتمن على أمن اللبنانيين، ودم الشهيد محمد ابو ذياب سيكلّف غالياً”، مضيفا :”الخطير ليس أن قوى 8 آذار تخلّت عن خطابها بأن شعبة المعلومات غير شرعية، بل الأخطر أنها قبلت بسعد الحريري مكلّفاُ لتشكيل الحكومة”.

واوضح وهاب أنه “لدينا مئات المقاتلين لذلك لسنا بحاجة إلى حزب الله للدفاع عنّا ونحن أولاد قرى وأبناء طائفة مقاتلة، وأنا شخصياً أقاتل”، مشددا على ان “السيّد حسن نصرالله ديّن الجبل ديناً لن نستطيع أن نوفيه إيّاه لأنه حجب الدماء عنه”.