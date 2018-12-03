لبنان | حزب الله يغسل يديه من وهاب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:21 صباحاً - بدا واضحاً أن حزب الله أخذ مسافة من الخلاف، رغم محاولة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب اقحامه مطالباً بعدم التفاوض معه بل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فلم يرسل موفديه الى مراسم تشييع، وتجنّب اصدار بيان رسمي في هذا الشأن. المصدر النهار Loading...

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