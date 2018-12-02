كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 11:20 صباحاً - شهدت بلدة الجاهلية اشتباكا بين قوة من شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي أتت لتبليغ رئيس حزب “التوحيد” الوزير السابق وئام وهاب بوجوب المثول أمام القضاء في الدعوى المقامة ضده بجرم إثارة الفتنة والتعرض للسلم الأهلي، وبين مسلحين تابعين لوهاب الذي اعتبر الخطوة “محاولة اغتيال”.
وطمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق اللبنانيين انه “لا مبرر للهلع من تدهور الوضع الأمني”، مبدداً محاولات تضخيم الحادث.
وأشار المشنوق في حديث لـ”النهار” إلى ان “ما جرى في الجاهلية اجراء قضائي صرف وليس عملية امنية وان حجم القوة مبرر بالنتيجة التي حصلت ورد على الكلام عن الكرامات بقوله ان “الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو ضمير السنة وهو ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم”.
المصدر النهار
Loading...
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان | المشنوق: حجم القوة في الجاهلية مبرر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت لبنان وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت لبنان ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .