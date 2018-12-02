لبنان | وهاب لعون: إئتمنّاك على أرواحنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 11:20 صباحاً - نعى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب مرافقه محمد أبو ذياب قائلاً: “ثلاثون سنة من الوفاء يا محمد ثلاثون سنة أيها البطل كم تمنيت لو إستمرت هذه الرفقة أيها الوفي وعدي لك بأن يكون دمك ثقيل على مثلث الإجرام”.
وفي سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، توجه وهاب إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: “فخامة الرئيس إئتمناك على أرواحنا ومستقبل أولادنا ليأتي سعد الحريري ويضغط على القضاء ليغطي سمير حمود جريمة أمام بيوتنا”.
واضاف وهاب: “وعد الحر دين يا سعد الحريري وسمير حمود وعماد عثمان ودماء محمد أمانة في عنقي”.
المصدر موقع القوات اللبنانية
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