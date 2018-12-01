لبنان | موقع إسرائيلي: وصول طائرة إيرانية محملة بالأسلحة إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 دجنبر 2018 04:04 مساءً - كشفت أنباء إسرائيلية عن وصول شحنة سلاح إيرانية إلى “حزب الله” اللبناني عبر طائرة إيرانية انطلقت من مطار طهران وهبطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وكشفت صحيفة ” يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن طائرة من طراز “بوينغ 747” تابعة لشركة “فارس إير كيشم” الإيرانية انطلقت من طهران بحدود الساعة 8 صباحا ووصلت إلى مطار بيروت حوالي الساعة 10 دون أن يكون لديها محطات هبوط أخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة تعود لصالح الحرس الثوري الإيراني وهي كانت تنقل أسلحة ومعدات متطورة لصالح “حزب الله” اللبناني.

وأشارت الصحيفة أن الطائرة الإيرانية دخلت الخدمة منذ 27 عاما وكانت مملوكة من عدة شركات طيران روسية ويابانية وأفغانية وأرمينية قبل أن تقوم الشركة الإيرانية بشرائها. ويقوم الحرس الثوري استخدامها تحت غطاء مدني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد علق على تقرير الصحيفة الإسرائيلية مغردا، فقال: “بكفي استباحة الأجواء التي تسمح بهبوط طائرات إيرانية تحاولون من خلالها نقل أسلحة من طهران”.