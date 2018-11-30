لبنان | هذا المستوى لن يطأ بيت الوسط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:14 صباحاً - وعلّق مصدر قيادي في تيار “المستقبل” على تكرار سنّة 8 آذار معزوفة طلب اللقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري، فقال: “كيف يمكن للحريري ان يستقبل مجموعة نواب، وهناك في صفوفها من يتهمه بالعمالة للمحور الاميركي ـ الاسرائيلي؟ إن اشخاصاً من هذا المستوى لن يطأوا بيت الوسط”. المصدر الجمهورية Loading...

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