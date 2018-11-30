لبنان | كلام وهاب رسالة من حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - يتجه الخطاب السياسي في لبنان تدريجياً إلى التصعيد، ولامس الخطوط الحمراء مع تداول فيديو يظهر فيه رئيس “تيار التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، المتحالف مع حزب الله، وهو يوجه كلاماً غير لائق بحق رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وزوجته إضافة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وفي تصريح لـ”الجريدة”، استغربت مصادر سياسية مقربة من تيار المستقبل أن يصل وهاب الى هذا المستوى في الخطاب، مضيفة أنه لا يمكن اعتباره “مجرد تعبير عن رأي سياسي”.

واعتبرت المصادر أن “ما قاله وهاب هو رسالة من حزب الله تهدف إلى تخويف الرئيس المكلف واجباره على قبول شروطه لتشكيل الحكومة”، مبينة أن”الرئيس الحريري شديد الحرص على المحافظة على هدوء الشارع، وإن كان الميدان الحكومي مشتعلا بالمواجهات، بدليل أنه بادر سريعا إلى سحب أنصاره من الشارع ودعوتهم إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة، حاصرا التحركات وحرق الدواليب في إطار المبادرات العفوية الهادفة إلى التعبير عن عاطفة شعبية إزاء الرئيس المكلف”.

وأتى كلام وهاب بعد يومين من قطع بعض الشبان الطرقات في بيروت، احتجاجاً على كلام وهاب المهين بحق الحريري.

المصدر الجريدة الكويتية