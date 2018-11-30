لبنان | القرعاوي: لبنان والعراق رهينة إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - استغرب عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد القرعاوي الحديث عن حلول لملف التأليف الحكومي، يجري تداولها بعيداً عن الإعلام، مؤكداً، في تصريح لـ”السياسة”، أن “العقدة المفتعلة مازالت قائمة، ولا وجود لأي حلحلة؛ إذا لم يسلم (حزب الله) أسماء وزرائه إلى الرئيس المكلف” سعد الحريري.

ومجدداً، أكد القرعاوي أن الحريري “لن يعتذر، والدستور يمنحه صلاحيات استثنائية ليأخذ وقته في تشكيل الحكومة من فريق منسجم معه اقتصادياً، لمواجهة المشكلات التي يعاني منها البلد”، مشدداً على أن “الهيمنة على قرارات الحكومة لن تمر، وأي خضوع لشروط (حزب الله) يعد خرقاً للطائف”. وقال: “إذا كانت التضحية مطلوبة، فعلى الجميع أن يضحّي، وليس الرئيس الحريري وحده”.

ورأى القرعاوي أن الأزمة “مرتبطة بالعامل الإقليمي، بانتظار التسوية التي يجري الحديث عنها (…) الحكومة في لبنان لن تنجز، ويريدون للبنان أن يبقى في دائرة الانتطار، ما يعني أن إيران تأخذ لبنان والعراق رهينة، حتى تعرف مصير التسوية”.

المصدر السياسة الكويتية