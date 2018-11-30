لبنان | “سنّة 8 آذار” لن يطأوا بيت الوسط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - فيما تواصل حرارة حراك تأليف الحكومة هبوطها، لتلامس درجة الجمود، المُفضي، حتماً، إلى وضع البلد في ثلاجة التعطيل المفتوح على كل الاحتمالات؛ ترتفع حرارة الشارع، مُنذرةً بغليان “يسلق” ما تقدّم وما تأخَّر من “مساعٍ” لحلٍّ سياسي، بات بعيدَ المنال، كما يبدو، إثر التطاول المُسِفِّ على الرئيس المكلف سعد الحريري من الوزير السابق وئام وهاب، وكذا من جوقة النوّاب السُّنَّة التابعين لـ”8 آذار”.

قيادي في “تيار المستقبل” علَّق على تكرار “سُنَّة حزب الله” معزوفةَ طلب اللقاء مع الرئيس المكلف، متسائلاً: “كيف يمكن للرئيس الحريري أن يستقبل مجموعة نوّاب في صفوفهم من يتّهمه بالعمالة للمحور الأميركي- الإسرائيلي؟!”. وأجاب القيادي: “أشخاص من هذا المستوى، لن يطأوا بيت الوسط”.

المصدر السياسة الكويتية