لبنان | مخابرات الجيش تداهم محطة زهيري في بيروت المملوكة لقريب وئام وهاب وتضبط اسلحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 نوفنبر 2018 10:03 مساءً - بعد أن كان قد كشف مصدر أمني لـ راديو صوت بيروت إنترناشونال أن قوة من الجيش اللبناني أوقفت شاحنة ممتلئة بقاذفات ار بي جي وذخيرة متجهة الى بلدة الجاهلية، ولفت المصدر الى أن الشاحنة كانت قادمة من منطقة قريبة من بيروت، وخضعت للمراقبة منذ خروجها الى حين توقيفها.

للتمويه حول عملية نقل الأسلحة من الضاحية الى الجاهلية تمت مداهمة محطة زهيري المملوكة لقريب وهاب والتي تخزن له أسلحة خفيفة.

بهد يكون قد تم إخراج حزب الله من القضية وتم تقديم زهيري ككبش فداء.

لكن المهم ان بيان قيادة الجيش الذي يؤكد ان الشاحنة المضبوطة تحمل “ذخيرة خلبية” يتعارض مع مداهمة محطة وضبط أسلحة زهيري الامر الذي يؤكد تدخل حزب الله والضغط لطمس القضية.

وكان قد تدخل حزب الله سريعاً لدى المرجعيات العسكرية والأمنية للتستر على شاحنة السلاح المتجهة الى الجاهلية, واستجابت الاطراف حماية للسلم الأهلي. ولكن قيادة الجيش اكدت لن تتساهل في اي محاولة لزعزعة السلم بعد اليوم محزرة من تكرار المحاولة.