لبنان | “حزب الله” يتدخل للتغطية على شحنة السلاح التي ضبطت متجهة إلى الجاهلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 نوفنبر 2018 06:33 مساءً - تدخل حزب الله لدى المرجعيات العسكرية والأمنية للتستر على شاحنة السلاح المتجهة الى الجاهلية, واستجابت الاطراف حماية للسلم الأهلي. ولكن قيادة الجيش اكدت لن تتساهل في اي محاولة لزعزعة السلم بعد اليوم محزرة من تكرار المحاولة.

وتساءلت مصادر سياسية عن سبب ارسال حزب الله هذه الشحنة الان وما اذا كانت الاولى او الاخيرة في إطار تسليح مرتزقة في الجبل تمهيدا لاحداث أمنية كبيرة.

خصوصا وان حسن نصرالله هدد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مباشرة في خطابه الاخير. بينما استمر جنبلاط في مهاجمة النظامين السوري والايراني والغمز من قناة حزب الله.

وأكدت مصادر بأن الهدف من شحنة الأسلحة كان إستعداداً لفتنة درزية درزية.

وكان قد كشف مصدر أمني لـ راديو صوت بيروت إنترناشونال أن قوة من الجيش اللبناني أوقفت شاحنة ممتلئة بقاذفات ار بي جي وذخيرة متجهة الى بلدة الجاهلية، ولفت المصدر الى أن الشاحنة كانت قادمة من منطقة قريبة من بيروت، وخضعت للمراقبة منذ خروجها الى حين توقيفها.