لبنان | فيديو: وفاة أمل حمادة أشهر منتقدي النجوم.. صاحبة “مين مآخدة” و”انقرضوا الرجال”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:03 مساءً - توفيت الكوميدية اللبنانية، أمل حمادة اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 41 عامًا؛ إثر جلطة دماغية حادة، ومن المقرر أن توارى الثرى بمسقط رأسها في مدينة النبطية الجنوبية، غدًا الأربعاء.

وأفاد أحد أقرباء أمل حمادة لـ”إرم نيوز” أن الراحلة تعرضت لانفجار في الدماغ، أدى إلى موتها سريريا، قبل أن تفارق الحياة في وقت لاحق.

وأضاف المصدر أن مراسم الدفن ستكون على الأرجح يوم غدٍ.

وأمل حمادة تزوجت في السابق مرة واحدة، وهي مطلقة، ولم ترزق بأولاد، وتعيش بمفردها منذ زمن مع والدتها، ومصدر دخلها الوحيد من المواد الدعائية.

وفور انتشار خبر وفاتها كتبت الفنانة اللبنانية أليسا “زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة. كانت قاسية بتعليقاتها مرات بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها. الله يرحمها”.

كما نعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، أمل حمادة مبدية حزنها على رحيها المفاجئ، وقالت: “وداعا أمل حمادة، الله يرحم روحك الحلوة ويسكنك فسيح جناته، ويصبّر أهلك صلاتنا إلك”.

وتحوّلت حمادة إلى وجه إعلامي كوميدي من خلال العديد من الفيديوهات التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد فيها المشاهير بطريقة طريفة وفكاهية.

وأثارت شخصية أمل الجدل خلال كثير من إطلالاتها في العديد من المناسبات الفنية.

وظهرت حمادة للمرة الأولى في الإعلام بعد مقابلة تلفزيونية أجريت معها عبر قناة المستقبل، بشارع الحمرا؛ قالت فيها جملتها الشهيرة التي اشتُهرت بها: “انقرضوا الرجال”، لتصبح في ما بعد مادّة للبرامج التلفزيونية.

يُشار إلى أن أمل حمادة البالغة من العمر 41 عامًا، تنتمي لعائلة تُعاني من مشكلة الجلطات، وكان قد توفّي 3 من أشقائها (أخان وأخت) للسبب نفسه.