لبنان | عون لباسيل: “أريدها” قبل الميلاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:07 صباحاً - لا تزال عملية تشكيل الحكومة اللبنانية بانتظار إيجاد حل “للعقدة السنية” وما ستؤول إليه الأمور في مسار التشكيل، مع إصرار نواب “اللقاء التشاوري” بدعم من “حزب الله” على المشاركة في الحكومة، رافعين بذلك سقف المواجهة المفتوحة مع الرئيس المكلف سعد الحريري .

وقالت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إنه “على الرغم من كل التشاؤم فيما خص الأزمة الحكومية، فإن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سيواصل جهوده للتوصل إلى حل وسطي يرضي جميع الأطراف”.

وأشارت إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من باسيل خلال اليومين الماضيين تكثيف الاتصالات السياسية بعيداً عن الإعلام، كي تبصر الحكومة النور قبل عطلة عيد الميلاد الشهر المقبل”.

المصدر الجريدة الكويتية