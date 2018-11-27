لبنان | حزب الله يستهدف الحريري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 08:14 صباحاً - يواجه لبنان منذ أكثر من ستة أشهر تعثرا في تشكيل حكومة جديدة، حيث أنه ما إن يتم فك عقدة إلا وتطل جديدة وآخرها تمثيل السنة الموالين لحزب الله.
وتقول أوساط سياسية إن إصرار حزب الله على تمثيل هؤلاء النواب المنضوين ضمن تحالف مصطنع “اللقاء التشاوري”، هو محاولة منه لتعزيز قبضته على الحكومة، وخلق حالة من الثنائية السنية تستهدف أساسا الرئيس الحريري.
وتلفت الأوساط إلى أنه لا يمكن تجاهل العوامل الخارجية، حيث أنه في ظل الضغوط المتصاعدة على إيران تعمد الأخيرة إلى توظيف نفوذها في لبنان لإحداث شلل سياسي به لتؤكد أنها صاحبة اليد الطولى هناك كما في دول أخرى مثل اليمن.
المصدر اللواء
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