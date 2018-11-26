كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - أشارت مصادر كنسيّة لـ”الجمهورية” انّ “الفاتيكان متفَهّم عمق الأزمات التي يعيشها لبنان، وأبرزها الأزمة السياسية المتجلية حالياً بعدم القدرة على تأليف الحكومة، إضافة الى الأزمة الاقتصادية، وصولاً الى الأزمة الخطرة وهي وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ على أراضيه”.
وأوضحت المصادر أنّ “الكرسي الرسولي مهتمّ بمساعدة لبنان للخروج من أزمته، لكنّ الأساس يبقى أن يساعد اللبنانيون أنفسهم في ملفات عدّة، في حين أنه سيفعل ما في وسعه لدعمه في المحافل الدولية”.
المصدر الجمهوية
Loading...
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان | الفاتيكان متفَهّم عمق الأزمات اللّبنانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت لبنان وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت لبنان ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .