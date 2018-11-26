لبنان | الفاتيكان متفَهّم عمق الأزمات اللّبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - أشارت مصادر كنسيّة لـ”الجمهورية” انّ “الفاتيكان متفَهّم عمق الأزمات التي يعيشها لبنان، وأبرزها ‏الأزمة السياسية المتجلية حالياً بعدم القدرة على تأليف الحكومة، إضافة الى الأزمة الاقتصادية، وصولاً الى ‏الأزمة الخطرة وهي وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ على أراضيه”.

وأوضحت المصادر أنّ “الكرسي الرسولي مهتمّ بمساعدة لبنان للخروج من أزمته، لكنّ الأساس يبقى أن ‏يساعد اللبنانيون أنفسهم في ملفات عدّة، في حين أنه سيفعل ما في وسعه لدعمه في المحافل الدولية”.

المصدر الجمهوية