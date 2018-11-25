لبنان | “سنة 8 آذار” لن يقفوا مكتوفين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 نوفنبر 2018 08:16 صباحاً - مع دخول مأزق تشكيل الحكومة العتيدة حالاً من الجمود القاتل، في ظل غياب أي مبادرة تشي بأن في الأفق بوادر حلحلة أقله في المدى المنظور، على ما قالت مصادر مواكبة لعملية الـتأليف لـ”الحياة”، ينتظر أعضاء “اللقاء التشاوري” النواب السنة المستقلون تحديد موعد من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، للاجتماع به، ويأملون خيراً من هذا اللقاء، على رغم موقفه الرافض لتوزير أي منهم.

ولكن مصادرهم أكدت أمس أنهم “لن يقفوا مكتوفين حيال استمرار تجاهل مطلبهم وتجاوز حجمهم الشعبي”. وقالت: “إنهم يتجهون إلى عقد لقاء غداً الاثنين أو بعد غد الثلثاء لاتخاذ الموقف”.

المصدر الحياة