لبنان | حزب الله يُهدِّد بـ”خيارات” غير الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 نوفنبر 2018 08:16 صباحاً - مع دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة شهره السابع، ليس ثمة ما يشير إلى قرب انتهاء المعاناة، لا بل على العكس من ذلك، فإن حزب الله الذي يحتجز الحكومة أبلغ المعنيين بشؤون التأليف أنه لن يفرج عنها، إلا في حال وافق الحريري على توزير “سنة 8 آذار”، وإلا فإنه ستكون للحزب خيارات أخرى، ربما يكون أحدها سحب الموافقة على تكليفه تشكيل الحكومة.

وفي حين طلب نواب “سنة 8 آذار” موعداً للقاء الرئيس المكلف، فإن مصادر الحريري أبلغت “السياسة”، صعوبة تحديد موعد لهم، لأن لا جديد لدى الرئيس المكلف سيقوله لهم، مشيرة إلى أنه حتى ولو التقاهم فإنه سيبلغهم بموقفه المعروف من مطالبتهم بالدخول إلى الحكومة، نافية كل ما يحكى عن امكانية توزيرهم، لا من حصة رئيس الجمهورية ولا من حصة غيره

المصدر السياسة الكويتية