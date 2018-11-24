لبنان | مآرب الأسد الشخصية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - ورد في أسسرار “المستقبل” أنّ ديبلوماسياً غربياً رفيع المستوى حذّر أمام وفد لبناني زاره أخيرًا من أنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد يعمل على إجهاض الحلّ السياسي وعرقلة عودة النازحين لرغبته في إعادة إحكام سيطرته على سوريا. المصدر المستقبل Loading...

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