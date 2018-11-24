لبنان | قاسم: إيران لن تتوقّف عن دعم حزب الله

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزبَ رقمٌ وازنٌ في المعادلة الداخلية اللبنانية ومؤثرٌ في قرارات المنطقة، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية لن تجبر إيران على وقف دعم حزب الله وفلسطين.

وقال قاسم في مؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران إن مواقفَ “حزبِ الله” عابرة للطوائف اللبنانية ومعبّرة عن الوحدة الوطنية.

المصدر موقع القوات اللبنانية