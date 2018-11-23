لبنان | حزب الله المعطل الوحيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - رأى النائب محمد الحجار ان التشكيلة الحكومية كانت جاهزة والجميع كان ينتظر الإعلان عن مراسيمها من قصر بعبدا لولا ظهور العقدة السنية التي كانت مخفية والتي وضعها حزب الله على الطاولة، وأضاف أن هذا الفريق يريد ان يقول ان التوقيع الأخير على تشكيل الحكومة هو له.

وأشار حديث “لصوت لبنان” – الضبية، الى ان حزب الله وحده يسأل عن أسباب هذا التصرف وليس رئيسي الجمهورية والحكومة. مؤكداً ان حزب الله هو المعطل الوحيد ولكنه أشار في السياق عينه الى وجود بعض الحلول التي يجري العمل عليها.

وأكد الحجار أن لا أحد ينكر تمثيل النواب السنة المستقلين ولكنهم لا يشكلون كتلة نيابية واعتبارهم كذلك فيه تجاوز للأصول والصلاحيات التي يؤلف من خلالها الرئيس المكلف الحكومة ويوافق عليها رئيس الجمهورية.

المصدر صوت لبنان