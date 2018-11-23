لبنان | مصادر بعبدا: لا مستجدات في المشهد الحكومي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - كان ملف تشكيل الحكومة المتعثر الحاضر الأبرز في الخلوة الرئاسية الثلاثية التي دامت نحو عشر دقائق في قصر بعبدا أمس الخميس، على هامش التهاني بعيد الإستقلال.

وفيما لم يعلن أي شيء رسمي عن المجتمعين، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف مقربة من قصر بعبدا لصحيفة “الحياة”، إن “لا مستجدات، والمشهد الحكومي لا يزال يراوح مكانه”. وهذا ما عكسه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حين قال رداً على سؤال بعد اللقاء الثلاثي والأزمة الحكومية: “ما في شي جديد ابداً”.

أما الرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، فمازح الإعلاميين ردا على سؤال عن أجواء الخلوة، بالقول: “لو بتطقوا ما رح خبركم”.

وعما اذا كان سيلتقي النواب السنة المستقلين رد بأن “الحل ليس عندي”. وسأل: “النواب السنة المستقلون، مستقلون عن من يا ترى؟”.

المصدر الحياة