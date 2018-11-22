لبنان | رئيس لبنان: لا نملك رفاهية إضاعة الوقت في أزمة الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - أعلن الرئيس اللبناني #ميشال_عون، الأربعاء، أن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة المزيد من الوقت في أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ ستة أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية في ظل التنافس المحموم بين الفصائل السياسية على الحقائب الوزارية.

ويتعين تشكيل حكومة جديدة قبل أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية كبرى قال صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران إن هناك حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.

وقال عون في كلمة تلفزيونية عشية الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال لبنان عام 1943: “يعيش #لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة وهي ليست فريدة من نوعها وسبق أن عاشها سابقا وتحصل في دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه وتحول دون إمكانات الإنتاج”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن التصدي للأزمة الاقتصادية أولوية بالنسبة للبلاد، وطالب جميع المسؤولين والأحزاب في لبنان بتنحية مصالحهم الشخصية جانبا والعمل بمسؤولية لصالح الشعب اللبناني.

وكان الحريري قد اتهم صراحة حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة من خلال محاولته التدخل في عمل رئيس الوزراء المكلف.

المصدر: بيروت – رويترز