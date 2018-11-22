لبنان | قوى الأمن تتأهب في الإستقلال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - لمناسبة الإحتفال بعيد الاستقلال سيقام عرض عسكري في جادة شفيق الوزان بتاريخ 22/11/2018، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية، منع وقوف السيارات إعتباراً من الساعة 21.00 من يوم الاربعاء في 21/11/2018 ولغاية الانتهاء في اليوم التالي:

من المرائب الموجودة ضمن نطاق الوسط التجاري، من تمثال المغترب حتى الصيفي بيت الكتائب، من تمثال المغترب حتى فندق فينيسيا، مرورا بجميع الشوارع الفرعية ما بين جادتي شارل حلو وشفيق الوزان، من برج الغزال حتى برج المر، من برج المر حتى فندق فينيسيا، من برج الغزال حتى الصيفي بيت الكتائب، من برج الغزال – ساحة جبران التويني/ شارع سرسق حتى تقاطعه مع طلعة العكاوي، ونزولاً باتجاه شارع ارمينيا / شارع فؤاد بطرس، من الفورم دي بيروت الكرنتينا حتى المرفأ.

من زقاق البلاط، ساحة رياض الصلح، شارع الامير بشير، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان، من طريق المطار جادة غانا – الاسد، جسر سليم سلام، الاسكوا، ساحة رياض الصلح، شارع الأمير بشير، جادة شفيق الوزان، من تقاطع برج الغزال حتى تقاطعه مع جسر الحكمة، جادة ألفرد نقاش، أوتيل ديو العدلية، جسر الرئيس الياس الهراوي، من برج الغزال حتى برج المر، من برج المر حتى فندق فينيسيا، شارع عمر بيهم/ شارع بشارة الخوري المسلك الغربي.

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر الخميس 22/11/2018 على الطرقات المحيطة بمكان الاحتفال وتحويل السير وفقاً لما يلي:

من شارع ابن سينا باتجاه نفق فينيسيا الى شارع فخر الدين، من التباريس باتجاه برج الغزال جسر فؤاد شهاب، نفق فرنجية فينيسيا، من نزلة الباشورة الاطفائية باتجاه الباشورة زقاق البلاط، من جسر سليم سلام باتجاه نفق فرنجية فينيسيا، من جادة شارل الحلو / فتحة الاطفائية والالتفاف باتجاه الدخولية، من فندق مونرو القادم من شارع فخر الدين، (نفق فينيسيا) باتجاه السان جورج، من ساحة زقاق البلاط باتجاه جسر فؤاد شهاب، تحت جسر فؤاد شهاب (نزلة فلافل صهيون – باتجاه برج الغزال).

إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ترجو المواطنين الكرام التقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.

المصدر موقع القوات اللبنانية