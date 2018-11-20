لبنان | بيت الوسط:‏ لا حاجة للقاء مع نواب سنة 8 آذار‏

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - انتهت مشاورات يوم أمس الإثنين بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ونواب “سنة 8 آذار” الى الاعلان عن خروج رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من موقع الطرف في العقدة المستجدة، وإلقائها في ملعب بيت الوسط.
وفيما آثرت دوائر القصر الجمهوري الصمت في انتظار ما ستؤول اليه حركة المشاورات الجارية، قالت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية”: “ليس هناك من جديد، ولذلك لا حاجة لعقد لقاء مع هذه المجموعة النيابية، فقد سبق له أن التقاهم مع كتلهم النيابية أثناء الاستشارات النيابية، وليس هناك ما يمكن بحثه فالعقدة في مكان آخر”.
المصدر الجمهورية
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