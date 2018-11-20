لبنان | باسيل: الحريري سايَر “القوات”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - قبل إنتهاء الإجتماع بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل و أعضاء كتلة سنة 8 آذار، ركّزت مداخلات النواب على مسألة انعدام المعايير في تشكيل الحكومة، وتوجهّت بسؤال الى باسيل: “أيّ معيار اعتمدتم في تشكيل الحكومة؟”.
وبحسب المصادر فإنّ باسيل رد على هذا السؤال بقوله انّ “الرئيس المكلف سعد الحريري لم يمشِ بمعيار واحد، وسايَر القوات اللبنانية وأخذ على عاتقه هذا الموضوع”.
المصدر الجمهورية
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