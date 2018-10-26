وفي خلال هذه الزيارة، تحدثت لو فرابير دو إيلين مع المسؤولين الذين قابلتهم عن دور الدفاع وحقوقه أمام المحكمة، ولا سيما في المحاكمة الخاصة بقضية عياش وآخرين (STL-11-01) التي أصبحت الآن قيد المداولة.
وفي هذه المناسبة، أشارت لو فرابير دو إيلين الى الدور الذي أداه مكتب الدفاع سابقًا ولا يزال يؤديه اليوم، بصفته جهازًا مستقلاً من أجهزة المحكمة وفقًا لنظامها الأساسي، في تعزيز حقوق الدفاع وحمايتها وفي ضمان التكافؤ في وسائل الدفاع مع مكتب المدعي العام.
وأعربت عن "امتنانها للدولة اللبنانية لدعمها الدفاع في عمله أمام المحكمة، ولدعمها المحكمة، من خلال ذلك، في مهمة إقامة العدالة".
وتوجَّه لو فرابير دو إيلين بالشكر، باسم مكتب الدفاع، إلى كل من ساهم في نجاح هذه الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان اختتمت زيارتها الرسمية الأولى إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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