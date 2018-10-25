جنبلاط عرض مع رامبلنغ للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة

عرض رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، مع السفير البريطاني في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، الّذي زاره في دارته في كليمنصو، للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

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