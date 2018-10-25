أكدت مصادر ​بيت الوسط​ لصحيفة "الجمهورية" أن "إعلان ولي العهد السعودي عن تمديد زيارة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الى ​الرياض​ تعني ان هناك لقاءات ستعقد في الساعات المقبلة متصلة بالوضع في ​لبنان​. على أن يعود الى ​بيروت​ مساء اليوم، على أبعد تقدير".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجمهورية: لقاءات للحريري في الرياض متصلة بالوضع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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