زار سفير باكستان في لبنان نجيب دوراني، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، في مكتبه في دار الفتوى في طرابلس، يرافقه رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وفي خلال اللقاء، تمّ البحث في توطيد أواصر العلاقات اللبنانية- الباكستانية.
ووجّه السفير دوراني إلى المفتي الشعار، دعوة رسمية لزيارة باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير باكستان عرض مع المفتي الشعار لتوطيد العلاقات اللبنانية- الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.