سفير باكستان عرض مع المفتي الشعار لتوطيد العلاقات اللبنانية- الباكستانية

زار سفير ​باكستان​ في ​لبنان​ نجيب دوراني، مفتي ​طرابلس​ والشمال الشيخ ​مالك الشعار​، في مكتبه في ​دار الفتوى​ في طرابلس، يرافقه رئيس ​جمعية تجار لبنان الشمالي​ ​أسعد الحريري​ وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفي خلال اللقاء، تمّ البحث في توطيد أواصر العلاقات اللبنانية- الباكستانية.

ووجّه السفير دوراني إلى المفتي الشعار، دعوة رسمية لزيارة باكستان.