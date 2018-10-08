عدنان السيد حسين: النظام السياسي الطائفي لا يمكنه الاستمارا في لبنان

اعتبر رئيس الجامعة ال​لبنان​ية السابق الوزير السابق ​عدنان السيد حسين​ أنه "هناك فارق كبير بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة وللاسف أنه عندما نقول لبنان نعتبر أن السلطة هي لبنان وننسى ​الشعب اللبناني​ والقضية اللبنانية".

وفي حديث إذاعي، لفت السيد حسين إلى أن "المؤسسة هي استمرار وانتظام عام وهي خدمة الناس وعندما نتحدث عن ​الجامعة اللبنانية​ هي مؤسسة عامة فيها الكثير من ​الطلاب​ و​الاساتذة​ ولا يمكن ان تداء كما يريد الساسة في لبنان"، مشيراً إلى "اننا بحاجة للقدرة على القيام بتغيير نوعي في لبنان".

وسأل: "في أي بلد نأتي بوزير صحة لا يعرف ب​الصحة​ ووزير طاقة لا يعرف بالطاقة وغيرها من الامثال، فليضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب" كما سأل "ما الفرق بين ​الحكومة​ الحالية والحكومة المقبلة إذا التعيين في الوزارات سيأتي من دون اعتماد معيار الشخص المناسب في المكان المناسب؟".

واعتبر أن "اعتماد الخبرات في الشان العام ضمن التركيبة الطائفية في لبنان ممكن أن تجري"، مؤكداً أن " النظام السياسي الطائفي لا يمكنه الاستمارا في لبنان ".