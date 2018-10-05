شدّد المكتب الإعلامي في ​الجامعة اللبنانية​، على أنّ "ردًّا على الأخبار الكاذبة الّتي تمّ ترويجها على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتاريخ 5 تشرين الول 2018 تحت عنوان (اجتماع في ​وزارة التربية​ للاطلاع على أوضاع الجامعة اللبنانية والتزوير الحاصل في الجامعة بحضور رئيس الجامعة ​فؤاد أيوب​)، يهمّ المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية أن يوضح أنّ هذه الأخبار لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة، وسوف يصدر عن مجلس التعليم العالي بيان يتعلّق بالاجتماع الّذي عقد في تاريخه، والّذي لا علاقة للجامعة اللبنانية بمداولاته".

وأعربت رئاسة الجامعة، في بيان، عن أملها في "توخّي الدقة في نشر أي خبر يتعلّق بالجامعة اللبنانية، حرصًا على سمعة المؤسسة الوطنية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجامعة اللبنانية نفت الأخبار عن تزوير في المؤسسة: لتوخي الدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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