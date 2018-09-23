شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرالإمارات في لبنان يضع حجر الأساس لـ"ملعب الإمارات عام زايد 2018" في البترون والان مع التفاصيل

وضع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، في لبنان، حمد الشامسي، خلال لقائه رئيس مؤسسة كميل مراد الإنسانية، كميل مراد، في بلدة راسنحاش، بمنطقة البترون شمال لبنان، حجر الأساس لـ"" بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال الشامسي، بحسب وكالة االأنباء اللبنانية، إن"دولة الإمارات هي دولة مُحبة للبنان، ولم تزرع إلا الخير في هذا البلد، ووجودي بينكم هو بناءً على التوجيه السياسي من حكومة بلدي، وكل جهدنا هو في سبيل خدمة الناس وفي سبيل المشاريع الخيرية والانمائية والإنسانية في لبنان، وهناك أكثر من 100 مشروع قدمناه منذ 3 سنوات".

ومن جهته رحب مراد، بالسفير الشامسي "في بلدته ومنطقته وبين أهله"، وقال: "منذ أسبوعين أطلق سعادة السفير الشامسي سلسلة مشاريع، وها هو اليوم يكرمنا ببداية هي عبارة عن خميرة المشاريع الآتية، وسيضع الحجر الأساس لملعب لبلدتنا، وكل البلدة تقول لك شكرا يا سعادة السفير، شكرا لمن تمثل، لأن دولة الامارات تعنينا وتعني لنا الكثير كونها تحتضن ابناءنا وتؤمن لهم فرص العمل".

وأعلن مراد في هذا السياق، التبرع بعقار من 23 ألف متراً مربعاً لفائدة "مؤسسة الشيخ زايد" لإقامة مستشفىً يخدم بلدة راسنحاش وسائر مدن قضاء البترون في محافظة الشمال.