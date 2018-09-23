شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرالإمارات في لبنان يضع حجر الأساس لـ"ملعب الإمارات عام زايد 2018" في البترون والان مع التفاصيل
ومن جهته رحب مراد، بالسفير الشامسي "في بلدته ومنطقته وبين أهله"، وقال: "منذ أسبوعين أطلق سعادة السفير الشامسي سلسلة مشاريع، وها هو اليوم يكرمنا ببداية هي عبارة عن خميرة المشاريع الآتية، وسيضع الحجر الأساس لملعب لبلدتنا، وكل البلدة تقول لك شكرا يا سعادة السفير، شكرا لمن تمثل، لأن دولة الامارات تعنينا وتعني لنا الكثير كونها تحتضن ابناءنا وتؤمن لهم فرص العمل".
وأعلن مراد في هذا السياق، التبرع بعقار من 23 ألف متراً مربعاً لفائدة "مؤسسة الشيخ زايد" لإقامة مستشفىً يخدم بلدة راسنحاش وسائر مدن قضاء البترون في محافظة الشمال.
شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرالإمارات في لبنان يضع حجر الأساس لـ"ملعب الإمارات عام زايد 2018" في البترون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .