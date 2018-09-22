غرق مركب لاجئين قبالة لبنان وإنقاذ العشرات

الخليج 365/ بغداد
تمكنت البحرية اللبنانية، السبت، من انقاذ نحو 40 لاجئاً غالبيتهم من السوريين، في حادث غرق مركب كان يقلهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وفق ما أعلن الجيش.
وكان على متن المركب الذي انطلق من الساحل اللبناني، "39 شخصاً من الجنسية السورية متوجهين إلى قبرص بطريقة غير قانونية"، وفق الجيش اللبناني الذي أشار إلى أنه جرى نقل أربعة منهم إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.
تمكنت البحرية اللبنانية، السبت، من انقاذ نحو 40 لاجئاً غالبيتهم من السوريين، في حادث غرق مركب كان يقلهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وفق ما أعلن الجيش.
وأورد الجيش اللبناني أنه بعد تعرض المركب للغرق قبالة السواحل اللبنانية في شمال البلاد "توجهت دورية من القوات البحرية على الفور وعملت على انتشال جثة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وإنقاذ الباقين".
وكان على متن المركب الذي انطلق من الساحل اللبناني، "39 شخصاً من الجنسية السورية متوجهين إلى قبرص بطريقة غير قانونية"، وفق الجيش اللبناني الذي أشار إلى أنه جرى نقل أربعة منهم إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.
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