انت الان تتابع ولي العهد: نشيد بالجهود الكبيرة من كافة المؤسسات لانجاح الاحتفالات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وتقدير الى كافة اخوانه وابنائه المواطنين الكرام داخل الكويت وخارجها والى المقيمين على ارض دولة الكويت الذين اعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق امانيهم التي جسدت روح الاسرة الكويتية الواحدة وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير الثامن والعشرين من خلال برقيات التهاني او الاتصالات الهاتفية او كافة اشكال التعبير الاخرى.

مقدرا سموه حفظه الله ما ابدوه من مشاعر وطنية نبيلة خلال مشاركتهم الفعالة مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والاهلية والتي ساهمت في انجاح الاحتفالات الوطنية في البلاد مما عكست الوجه المشرق لكويتنا الغالية.

كما وجه سموه حفظه الله الشكر للاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما ابدوه من مشاعر اخوية صادقة اثناء مشاركتهم اخوانهم بدولة الكويت احتفالاتها بالاعياد الوطنية مقدرا سموه تلك المشاعر التي تنم عما يربطنا من اواصر المودة والمحبة والاخاء وعمق العلاقات الاخوية الراسخة والروابط التاريخية المتأصلة بين دول وشعوب دول مجلس التعاون متمنيا سموه ان يديم على خليجنا العربي امنه واستقراره والمزيد من التقدم والرخاء.

مستذكرا سموه بهذه المناسبة بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الابرار الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن تراب الوطن العزيز سائلا المولى العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان ينزلهم منازل الشهداء.

داعيا الله عز وجل ان يديم على كويتنا الحبيبة الامن والامان والمزيد من التقدم والرخاء وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لاجل خدمة وطننا الغالي لاعلاء رايته عالية خفاقة في كافة المحافل تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وابقاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.