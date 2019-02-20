الوزير الجراح: التصدي بحزم لأي خروج عن الآداب العامة في الأعياد الوطنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ترأس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الأربعاء الموافق 20/2/2019 اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام والوكلاء المساعدون ومدراء أمن المحافظات والقيادات الأمنية الميدانية لاستعراض محاور الخطة الأمنية للاحتفالات الوطنية.

وأكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الاحتفالات الوطنية تعني الكثير لأبناء الوطن، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تبدي اهتماماً بالغاً بهذه المناسبة بوصفها تجسيداً لبطولة المواطنين وتلاحم القيادة مع الشعب.

وأوضح أن المؤسسة الأمنية سخرت كل الإمكانات المادية والمعنوية لتوفير أفضل تأمين للاحتفالات الوطنية وخروجها بأبهى صورة.

وخلال الاجتماع تم عرض خطة عمل القطاعات الأمنية المعنية وآلية التنسيق فيما بينها ومدى جاهزيتها لتأمين برامج وأنشطة وفاعليات الاحتفالات، والتعامل الفوري مع كافة البلاغات والاستعدادات لتقديم الخدمات الإنسانية، وتم مراجعة الخطة المرورية الشاملة والتي تتضمن توزيع دوريات الإدارة العامة للمرور ودوريات شرطة النجدة على كافة المحاور الرئيسية وتقاطعات شارع الخليج ومواقع الاحتفالات وإقامة نقاط أمنية ثابتة تشارك فيها جميع القطاعات التأمين هذه المناسبة الوطنية.

كما اطلع معاليه على دور قطاع الأمن الجنائي لحفظ الأمن واتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لأي خروج عن المظهر الحضاري وضبط المخالفين والمستهترين وتم استعراض خطة مديريات الأمن في المحافظات الست وقنوات الاتصال بينها وبين القطاعات الأمنية الأخرى.

وخلال الاجتماع تم عرض الخطة الإعلامية لتوعية المواطنين وتغطية الأحداث وفعاليات الاحتفالات أول بأول، كما تم مناقشة استعدادات الإدارات المعاونة الأخرى وكيفية التنسيق معها.

وفي نهاية الاجتماع عبر معالي الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح عن تقديره العميق للجهود الحثيثة للقطاعات الأمنية وارتياحه للاستعدادات لهذا الحدث.

وشدد معاليه على ضرورة التعامل الراقي مع الجمهور وحماية العائلات والأسر من أي مضايقات مؤكداً على ضرورة مواجهة أي خروج عن التقاليد والآداب العامة بالحزم.