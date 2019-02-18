انت الان تتابع الداخلية: ضبط مقيم آسيوي وبحوزته 10 كيلو هرويين و2 كيلو شبو و3 كيلو حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من المضبوطات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي (إدارة المكافحة المحلية) تمكنت من ضبط مقيم آسيوي وبحوزته (10) كيلو هيروين و (2) كيلو شبو و(3) كيلو حشيش في منطقة الفحيحيل .

وفي التفاصيل... فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) تفيد بوجود كمية كبيرة من المواد المخدرة لدى مقيم آسيوي بقصد الاتجار.

وأضافت أنه بعد تكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى جميع بياناته وبعد استصدار الاذن القانوني تم مداهمته وضبطه بمسكنه بمنطقة الفحيحيل وبتفتيش مسكنه تم العثور على (10) كيلو هرويين و (2) كيلو شبو و(3) كيلو حشيش .

وتم إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية استمرار قطاع الأمن الجنائي في متابعة هذا السلوك الإجرامي ومكافحته حمايةً لأفراد المجتمع من آفة المخدرات.