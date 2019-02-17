الوزير باسل الصباح: "الصحة" تتطلع الى توسع المراكز الصحية في المنطقة الجنوبي والشمالية...

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وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح يتفقد عيادة الاسنان في مركز شمال الصليبيخات الصحي

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد حرص الوزارة على زيادة عدد المراكز الصحية وبشكل مستمر لضمان تقديم خدمات صحية للمواطنين دون انتظار طويل.

وقال الدكتور الصباح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مركز شمال غرب الصليبخات الصحي انه سيتم "في القريب العاجل" افتتاح عدة مراكز للرعاية الصحية الاولية منها مركز الرحاب والقرين.

وافاد بأن هذا المركز الجديد مشيد على مساحة 3075 مترا مربعا ويحمل الرقم 26 في منطقة العاصمة الصحية ويضم جميع العيادات التخصصية من عيادات الطب العام والسكر ورعاية الطفولة والتطعيمات والاسنان اضافة الى قسم الاشعة والصيدلية.

وأوضح ان الوزارة تتطلع دائما للتوسع بالمراكز الصحية لذا افتتح خلال بضعة اشهر عدة مراكز في المنطقة الجنوبية والآن في المنطقة الشمالية وفقا لخطة الوزارة لتطوير وافتتاح المراكز الصحية لتقديم الرعاية للمواطنين بشكل اسهل وباقل قدر من الازدحام.

واعتبر ان المراكز الصحية هي الخط الاول للدفاع والوقاية من الامراض والتوسع في تلك البرامج هو توسع عالمي ومطلب من منظمة الصحية العالمية مبينا ان الخطة الجديدة التي "نسعى اليها" هي افتتاح مركز للطوارىء في المنطقة الشمالية أسوة بمركز صباح الاحمد للطوارىء لتغطية الطرق السريعة وموسم البر.

ومن جهتها قالت رئيسة مركز شمال غرب الصليبخات الصحي الدكتورة امل الفضلي في تصريح مماثل ان المركز يقدم خدماته لسكان المنطقة الذين يصل عددهم حاليا نحو 4300 نسمة.

واضافت الفضلي ان المركز يتضمن عيادات عامة وتخصصية كالسكر والاسنان وتطعيم الاطفال التابعة للصحة الوقائية مشيرة الى ان فترة عمل المركز ستكون من الساعة السابعة صباحا حتى 12 ليلا باستثناء عطلة نهاية الاسبوع.

وأكدت حرص المركز على الاهتمام بجميع فئات المجتمع ولا سيما الاطفال منهم من خلال تطعيمهم ورعايتهم في عيادة الطفل السليم والفحص الدوري فضلا عن عموم المراجعين وبخاصة الرعيل الاول وذلك بتدشين عيادة خاصة بكبار السن لمتابعة احوالهم الصحية.