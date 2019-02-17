انت الان تتابع الأوقاف: الوزير الشعلة يشكل لجنة تقصي حقائق بشأن مشروع مسجد بيان قطعة 12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد علي زايد الشعلة أصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد علي زايد الشعلة قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة مستشار بالفتوى والتشريع. وتختص بتقصي الحقائق بشأن استيفاء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لكافة الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروع بناء مسجد بمنطقة بيان قطعة 12 في محافظة حولي، ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

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