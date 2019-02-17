"السكنية" تفتح فرع خدمة المواطن في الحكومة مول بالقرين لإنجاز معاملات المواطنين‎

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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان يفتتح الحكومة مول في مقسم القرين

افتتح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الحكومة مول في مقسم القرين اليوم الاحد بحضور محافظ مبارك الكبير الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ووكلاء ومسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية.

وبهذا الصدد صرح مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان إن المؤسسة افتتحت فرعا جديدا لإدارة خدمة المواطن في الحكومة مول بمقسم القرين مشيرا الى ان الفرع سيفتح ابوابه على فترتين يوميا ابتداء من اليوم لاستقبال المعاملات السكنية.

وأوضح الوقيان أن أوقات الدوام الرسمي ستكون في الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى الساعة 12:45 ظهرا والفترة المسائية من الساعة 4 وحتى الساعة 7:30 مساء.

وقال ان الفرع الجديد سيقدم جميع الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي وأفرعه من فتح طلب إسكاني او التخصيص لمشروع سكني واجراءات بدل الايجار والتوثيق والتبادل والتنازل.

وأضاف ان الفرع سيكون قريب من المواطنين في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة دون الحاجة الى مراجعة المقر الرئيسي خاصة بعد إغلاق فرع جابر العلي.

واختتم الوقيان التأكيد على حرص المؤسسة على خدمة المواطنين والتواصل معهم لتوفير أفضل مستوى خدمة وبأعلى كفاءة ممكنة.

يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستقبل معاملات المواطنين في المقر الرئيسي بالمؤسسة في جنوب السرة وأفرعها الثلاثة في الجهراء وبرج التحرير والقرين.