القوى العاملة: تفعيل خدمة تحويل العمالة للشركات الكترونيا عبر خدمة "أسهل"

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أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى انه سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد تفعيل خدمة تحويل العمالة للشركات المشتركة بخدمات الهيئة عبر بوابة (خدمة أسهل).
وأضاف الموسى في تصريح صحفي اليوم السبت أن تفعيل هذه الخدمة يأتي في إطار خطة الهيئة المتعلقة بتقديم خدمات إلكترونية لأصحاب الأعمال تسهيلا لإجراءات استقدام واستخدام العمالة وانجاز كافة المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني.
وتوفر البوابة الإلكترونية المطورة التي اطلقتها الهيئة تحت شعار (خدمة أسهل) عام 2017 أكثر من 40 خدمة إلكترونية متميزة لأصحاب الأعمال والمراجعين.
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