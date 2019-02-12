انت الان تتابع الكرملين: لا محادثات لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا توجد محادثات كبيرة حاليا لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك

كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال في ديسمبر كانون الأول إن من المستبعد أن تقيم أوبك ومنتجو النفط الآخرون هيكلا مشتركا بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية التي سيفرزها، فضلا عن خطر فرض عقوبات أمريكية بدعوى الاحتكار.

ونشرت رويترز أمس الاثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها صاغوا وثيقة لإقامة تحالف جديد لكنهم تحاشوا بحرص ذكر قضايا حساسة مثل أسعار النفط.