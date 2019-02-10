مجلس الوزراء: نشيد بتقرير التحقيق تداعيات أزمة الأمطار ولا تهاون بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته

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سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

أحيط المجلس في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يوم غد الأثنين والذي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير المالية د.نايف فلاح الحجرف ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد محمد العازمي ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد محمد العفاسي وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها فيما يعزز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا ويحقق المصالح المشتركة في كافة الميادين.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مؤخرا والتي جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي في دورته الخامسة والتي عقدت في بروكسل بلجيكا والتي تم خلالها مناقشة آخر التطورات والتنسيق المشترك لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأوروبية على مختلف الأصعدة وكذلك التحضير لأعمال الدورة الأولى للقمة العربية الأوروبية والمقرر عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة في فبراير الحالي.

ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المقترح بالسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كافة العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة وإعداد مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع وذلك خلال شهر من تاريخه.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان محسن رمضان حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير مؤكدا على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو مؤخرا والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.