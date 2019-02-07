انت الان تتابع روسيا تحث تركيا على بذل المزيد لطرد المتشددين في إدلب السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن موسكو ترغب في أن تبذل تركيا مزيدا من الجهد لمواجهة المتشددين في محافظة إدلب السورية وفاء لتعهدات قطعتها في إطار اتفاق مع روسيا العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسي تركيا وإيران الأسبوع المقبل في قمة بمدينة سوتشي بجنوب روسيا حيث من المتوقع أن يبحثوا الشأن السوري.