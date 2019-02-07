انت الان تتابع الأشغال: بدأ تنفيذ المعالجات للحفر وأعمال الرصف وتخصيص رقم "واتساب" لتلقي شكاوى المواطنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مديرة إدارة التخطيط والناطق باسم وزارة الأشغال العامة المهندسة ايمان العمر

أكدت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم الخميس أنها تولي أعمال إنشاء وصيانة الطرق أولوية قصوى وقد بدأت بتنفيذ المعالجات الأولية تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الحفر ثم فرش طبقة الإسفلت وانهاء أعمال الرصف وفق المعايير المعتمدة.

وقالت مديرة إدارة التخطيط والناطق باسم الوزارة المهندسة ايمان العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الوزارة ستستعين بمختبر معتمد حاصل على شهادات الجودة المتعلقة بأعمال الفحص والاختبار كطرف ثالث للتفتيش والتدقيق على مصانع واختبارات مقاولي المشاريع واعتمادها وفق المعايير القياسية بالتعاون مع مهندسي الوزارة.

واضافت العمر ان ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الأشغال العامة الدكتورة جنان بوشهري مبينة أن الوزارة شكلت فرقا للاشراف على أعمال التنفيذ على أن يكونوا موجودين بصفة مستمرة مع فرق العمل المكلفة بمتابعة إجراءات انشاء وصيانة الطرق.

وذكرت ان الفرق المشكلة معنية بمراقبة أعمال الانتاج بمصانع الاسفلت ورقابة وتوثيق الجودة والتدقيق على فحص المختبرات بمصانع الاسفلت ومواقع العمل وفحص معدات فرش الخلطات الاسفلتية بشكل دوري.

وتقدمت العمر بالاعتذار للمواطنين والمقيمين على ما واجهوه من حفر وحصى متطاير في الطرق مشيرة الى ان الوزارة خصصت فريقا لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن الطرق وشبكات الصرف الصحي بكافة أنحاء البلاد وتحويلها للقطاع المختص للتعامل الفوري معها والتنسيق مع صاحب الشكوى.

واوضحت انه يمكن ارسال الشكاوى من خلال رسائل (الواتساب) على الرقم 93333150 وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى تطبيق طوارئ الأشغال للأجهزة الذكية وعلى الخط الساخن 150.