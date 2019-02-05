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الرئيس الغانم يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان الدنماركي

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان في مملكة الدنمارك بيا كياسغار والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الكويت والدنمارك في مختلف المجالات الى جانب تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم خلال المباحثات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى ماتشهده الساحتين الاقليمية والدولية من تطورات.

وحضر المباحثات رئيسة بعثة الشرف المرافقة النائبة صفاء الهاشم ومراقب مجلس الامة النائب نايف مرداس العجمي والنائب خالد الشطي وسفير الكويت لدى السويد والمحال الى الدنمارك نبيل الدخيل وامين عام مجلس الامة علام الكندري وسفير الدنمارك لدى الكويت اوله موسبي .

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيفة الزائرة والوفد المرافق لها في القاعة متعددة الاغراض بمجلس الامة حضرها عدد من النواب.

يذكر ان رئيسة البرلمان في الدنمارك وصلت والوفد المرافق لها الى البلاد يوم السبت الماضي في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.