الوزيرة د. بوشهري: إعادة النظر في آلية عمل "الأشغال" واعتماد المشاريع

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وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشھري أكدت وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشھري أن تشجیع سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح للأعمال التطوعیة والانسانیة ساھم بتطور المجتمع. واعربت الوزیرة بوشھري في تصریح صحفي عقب افتتاحھا معرض العمل التطوعي بمقر الوزارة الیوم الأحد عن شعورھا بالفخر تجاه مواقف قائد الانسانیة سمو أمیر البلاد الذي جعل الكویت مركزا للعمل الإنساني. وأشادت بتشجیع صاحب السمو للاعمال التطوعیة والانسانیة مؤكدة أن ھذه الاعمال تساھم بتطویر المجتمع وتكسب الشباب مھارات جدیدة. وأشارت الى ان الشعب الكویتي یسعى دائما لترك بصمة في مجال العمل التطوعي سواء داخل الكویت او خارجھا. وقالت ان ادماج الشباب بالعمل التطوعي یستدعي تضافر جھود مؤسسات الدولة كافة مبینة ان مجالات العمل التطوعي عدیدة ومن ارادھا لن یعدم الوسیلة والزمان والمكان المناسبین. وفي سیاق آخر أكدت بوشھري أنه یتم الآن اعادة النظر في آلیة عمل الوزارة واعتماد المشاریع بشكل كامل والسعي الى احداث نقلة نوعیة في اداء الوزارة.

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