انت الان تتابع الوزيرة د. بوشهري: اطلاق الخدمات الإلكترونية لـ "السكنية" بما يتيح للمواطن فتح الطلب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الاجتماع

أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري عن اطلاق خدمات الكترونية للمؤسسة عبر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت، مشيرة الى أن الموقع يتيح الآن للمواطنين تقديم طلبات الحصول على قسيمة سكنية دون الحاجة الى مراجعة الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على المستندات.

وقالت د. بوشهري في بيان صحفي اليوم أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الالكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية الى الرقمية سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو سير المعاملات بين الإدارات، وذلك توفيرا للوقت والجهد والاسراع من انجاز المعاملات.

وبينت بوشهري أن الخدمات المتاحة اليوم على موقع المؤسسة الالكتروني هي ”فتح طلب اسكاني بدون بدل الايجار أو مع بدل الايجار، طلب ايقاف صرف بدل الايجار، طلب تغيير جهة العمل، طلب ايصال التيار الكهربائي، طلب معاملة توثيق قسائم بالرهن، طلب بدل ايجار للقسائم الخاصة، بالإضافة الى الاستفسار والمتابعة.

وذكرت أن التقديم على الطلب الاسكاني كان يتطلب توفير ١٣ مستندا من جهات حكومية مختلفة لاثبات الاستحاق واعتماد المعاملة مما كانينعكس سلبا على المواطنين وموعد تقديمهم للطلبات بالإضافة الى الهدر الكبير للوقت والجهد وتزاحم المراجعين في الجهات الحكومية و مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتة الى أن التحول الى تقديم الطلبات الكترونيا سيوفر الجهد والوقت وسيرفع كفاءة استخدام موارد المؤسسة.

وأشارت الى أن الربط الالكتروني بين ”السكنية“ والجهات الحكومية سيقوم بتزويد المؤسسة بالمستندات اللازمة الكترونيا بما فيها متطلبات وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، وعليه لن يتحمل المواطن عبء المراجعات الحكومية، وسيتمكن من تقديم الطلب الاسكاني خلال دقائق من موقعه ودون الحاجة الى زيارة المؤسسة أو مراكز الخدمة التابعة لها.

وأوضحت بوشهري أن الخدمات الالكترونية الجديدة يستفيد منها أيضا أصحاب الطلبات القائمة والمخصص لهم ومن بدأ في بناء قسيمته، إذ يمكنه تقديم طلب ايصال التيار الكهربائي الكترونيا أو طلب ايقاف صرف بدل الايجار أو طلب بدل ايجار للقسائم الخاصة بالإضافة الى توثيق قسائم بالرهن وتغيير جهة العمل وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكدت أن المؤسسة تعمل على التحول الكلي لخدماتها الورقية الى الرقمية والالكترونية وسيتم إضافة المزيد من الخدمات الأخرى تباعا وصولا الى توفير كافة الخدمات على الموقع الالكتروني، مشددة على أن هذه الخطوة من شأنها حفظ حقوق المواطنين واطلاعهم على كل ما يتعلق بمعاملاتهم في المؤسسة بكل شفافية، داعية المواطنين الى الاستفادة من الخدمات وفي حال وجود اي ملاحظات او افكار تطويرية فان ابواب المؤسسة مفتوحة لهم.

وتوجهت د. بوشهري بالشكر والتقدير للكفاءات العاملة بالمؤسسة وخاصة العاملين بإدارة نظم المعلومات مؤكدة ان كل تلك الخدمات والانظمة المرتبطة فيها تمت من خلال الكفاءات العاملة بالمؤسسة دون الحاجة الى التعاقد مع جهة خارجية.